ABD'den İran'a Hürmüz planı! Abluka kalkabilir, nükleer müzakereler yeniden başlayabilir

ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ulaşıma açılması için İran'a kapsamlı bir yol haritası sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre plan, İran'a uygulanan deniz ablukasının kısmen kaldırılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren aşamalı adımları kapsıyor. ABD'nin Tahran'a hangi şartları sunduğu merak edilirken, A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'dan son gelişmeleri aktardı.