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İstanbul Maltepe'de 4 çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Silahlar çekildi

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Giriş: 11.08.2022 23:09
İstanbul Maltepe'de 15 yaşındaki çocuğun yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay üzerine aileler arasında çıkan tartışmada iki kişi silahla vurularak yaralandı. (SON DAKİKA YAŞAM HABERLERİ)

Maltepe'deki olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

TACİZ İDDİASI SONRASI SİLAHLAR KONUŞTU

Bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi.

KAVGA SONRASI...

Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti.

MESCİDE SIĞINDI

Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

POLİS OLAY YERİNDE...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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