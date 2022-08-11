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İstanbul Maltepe'de 4 çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Silahlar çekildi
Maltepe'deki olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
TACİZ İDDİASI SONRASI SİLAHLAR KONUŞTU
Bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.
Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi.
KAVGA SONRASI...
Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti.
MESCİDE SIĞINDI
Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
POLİS OLAY YERİNDE...
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR VAR
Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.