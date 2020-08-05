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İstanbul Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın
Son dakika... Kartal Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sev edildi. Yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Ekipler soğutma çalışması başlattı.
Kartal Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Ekipler soğutma çalışması başlattı.