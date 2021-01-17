İstanbul kar altında! Kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verdi: Şubat ayında da kar bekleniyor

Beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Vatandaşlar, kısıtlamayı unutup sokağa çıktı. Kar yağışı kent merkezlerinde eğlenceye, yollarda ise çileye dönüştü. Peki İstanbul'da ve diğer bölgelerde kar yağışı ne kadar etkili olacak.? Meteoroloji mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Tek, Şubat ayının başlarında da kar yağışı beklendiğini belirtti.

Beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Vatandaşlar, kısıtlamayı unutup sokağa çıktı. Kar yağışı kent merkezlerinde eğlenceye, yollarda ise çileye dönüştü. Peki İstanbul'da ve diğer bölgelerde kar yağışı ne kadar etkili olacak.? Meteoroloji mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Tek, Şubat ayının başlarında da kar yağışı beklendiğini belirtti.