Kar yağışı devam edecek mi? Ne zamana kadar sürecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı
Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu'da kar yağışı etkili oluyor. Peki kaç gün daha devam edecek, sadece kar yağışı mı olacak yoksa sağanak da bekleniyor mu? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Pazartesi günü kar yağacak mı? Hafta içi hava nasıl olacak? Kar yağışları ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu'da kar yağışı etkili oluyor. Peki kaç gün daha devam edecek, sadece kar yağışı mı olacak yoksa sağanak da bekleniyor mu? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Pazartesi günü kar yağacak mı? Hafta içi hava nasıl olacak? Kar yağışları ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DAHA GENİŞ ALANLARDA GÖREBİLİRİZ
Aslında Cumartesi akşam saatlerinde de yağış bekleniyordu fakat asıl yağışın beklendiği gün bugün Pazar günü. Bugün İstanbul'da bir kar örtüsünü daha geniş alanlarda görebiliriz.
Dün akşam kar yağmayan bölgelerdeki oturan vatandaşlar üzüldüler acaba bizim bölgemizde kar yağmayacak mı diye fakat bugün o bölgelerde de kar yapabilir özellikle Kartal civarlarında ya da İstanbul'un Trakya bölgesine yakın olan kesimlerinde kar dün çok etkisini göstermemişti bugün belki o bölgelerde yağabilir.
ASIL YAĞIŞIN BEKLENDİĞİ BÖLGE
Ama asıl yağışın beklendiği bölge Anadolu yakasında Marmara'nın ve İstanbul'un daha çok doğu kesimlerinde yağış daha kuvvetli bir şekilde olabilir.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
İstanbul'da yağışın Salı gününe kadar devam etmesini bekliyoruz. Fakat bugünden itibaren biraz zayıflayacaktır kar yağışı. Pazartesi günü ve Salı günü yine kar yağışı devam edebilir yüksek kesimlerde ve belirli bölgelerde fakat Salı gününden sonra artık kar yağışı beklemiyoruz.
Yurdun geri kalan kısmında da yine kar yağışı olan bölgeler var. Özellikle çok kuvvetli kar yağışının beklendiği bölgeler Hakkari, Siirt, Van civarları Doğu Anadolu bölgesinin Doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı olabilir.
ÇIĞ UYARISI
Hafta başı itibariyle kar yağışının durması ve sıcaklıkların artması bekleniyor. -10'lardan -5'e kadar çıkabilir ve güneşin açması bekleniyor. Çığ tahminlerini tahmin etmek gerekli. Çığla ilgili bir alarm durumu olabilir önümüzdeki hafta içinde.
Diğer bölgelerde de yine Antakya civarlarında Mersin taraflarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde de su baskınlarına sellere dikkat etmek gerekli.