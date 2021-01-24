24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Kadıköy’de manavda silahlı saldırı

İstanbul Kadıköy’de manavda silahlı saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 17:33
Güncelleme:24.01.2021 19:12
Kadıköy’de bir kişi, aralarında anlaşmazlık bulunan şahsı silahla vurdu. Bacağından yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan bir manavda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan travesti Mahsun C. ile manav dükkanı sahibi Sabır T. arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle Sabır T., silahını çıkararak Mahsun C.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mahsun C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Sabır T. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, manav reyonunda sebzelerin arasında boş kovan aradı.

Mahalle sakinlerinden biri, "Devamlı alışveriş yaptığımız bir manav. İyi bir esnaf, sıkıntısı yoktu. Bilemiyorum" dedi.

Bir vatandaş ise, "Silah sesi gelince dışarıya koştuk ne oldu diye. Herhalde müşteriymiş. Biz de bilmiyoruz. Yardım edelim diye geldik ama ambulans götürüyordu" diye konuştu.

Öte yandan, Mahsun C.'nin yaralı bir şekilde yerde oturduğu sırada bir vatandaşın alışveriş yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manavda silahlı saldırı: 1 yaralı
Manavda silahlı saldırı: 1 yaralı
Şifa kaynağı! Faydaları neler?
Şifa kaynağı! Faydaları neler?
Sigara parası için kardeşini öldürdü!
Sigara parası için kardeşini öldürdü!
4 saatlik işi 1 saate düşürdü!
4 saatlik işi 1 saate düşürdü!
Hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı
Hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı
Alevlerin içinden itfaiye ekipleri kurtardı |Video
Alevlerin içinden itfaiye ekipleri kurtardı |Video
Boğulmada acil müdahale
Boğulmada acil müdahale
Haber sitesi kurup şantaj yaptılar
Haber sitesi kurup şantaj yaptılar
Kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu
Kaptan Mustafa Kaya'nın kardeşi konuştu
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu
Kırılmadık eşya bırakmadı! Oteli ayağa kaldırdı
Kırılmadık eşya bırakmadı! Oteli ayağa kaldırdı
Uğur Mumcu suikastının 28. yılı
Uğur Mumcu suikastının 28. yılı
Daha Fazla Video Göster