23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

İstanbul Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2021 19:14
Güncelleme:21.08.2021 19:15
İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Nişanına bir hafta kala feci ölüm
Nişanına bir hafta kala feci ölüm
2. el fiyatları düştü mü?
2. el fiyatları düştü mü?
İstanbul’da feci kaza! Otomobilin üstüne düştü
İstanbul’da feci kaza! Otomobilin üstüne düştü
Yanından geçtiği ağaç sonu oldu
Yanından geçtiği ağaç sonu oldu
Korkudan tepetaklak oldu
Korkudan tepetaklak oldu
Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü
Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümü
Yaşlı vatandaşların kavgası kamerada
Yaşlı vatandaşların kavgası kamerada
Termometreler 40’ı gösterdi! Sahiller doldu taştı
Termometreler 40’ı gösterdi! Sahiller doldu taştı
Kazdağları’nda son durum
Kazdağları'nda son durum
17 yaşındaki genci korkunç ölümü!
17 yaşındaki genci korkunç ölümü!
Selden saniyeler önce
Selden saniyeler önce
2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
2 bin yıllık lahitten 150 yıldır su akıyor
Daha Fazla Video Göster