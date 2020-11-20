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İstanbul Havalimanı’nda Trump'ın kullandığı Covid-19 ilacı yakalandı

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Giriş: 20.11.2020 11:22
Güncelleme:20.11.2020 11:24
İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan, cam şişe içerisinde 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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