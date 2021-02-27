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İstanbul Halkalı'da korkutan yangın! Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 27.02.2021 17:13
Güncelleme:27.02.2021 17:14
Son dakika haberleri... İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında son durumu aktardı. Ergen, yangın çıkan fabrikada hafta sonu ve sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle çalışanın olmadığını aktardı. İşte bölgenden gelen ilk görüntüler...
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