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İstanbul Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı.
4 YARALI VAR
Olayda yaralananlardan 1'i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.
Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.