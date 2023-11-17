İstanbul Esenyurt'ta yangın! A Haber olay yerinde... Havadan görüntülendi

Son dakika haberine göre Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.

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