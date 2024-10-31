31 Ekim 2024, Perşembe
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İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi
İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. Sürücü yakalanarak karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.