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İstanbul Esenyurt’ta fabrika yangını

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Giriş: 06.07.2023 16:03
Esenyurt'ta askılık üreten 5 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden görüntüler...
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