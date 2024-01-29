İstanbul dahil 4 ile uyarı! Kar yağışı etkisini arttıracak mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı ilçelerde zaman zaman etkili oldu. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri'de bazı noktalar beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için verildi.

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