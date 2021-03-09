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İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde vahşet! 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 16:56
Güncelleme:09.03.2021 16:57
Hayvanat bahçesinde silahlar çekildi. Çekmeköy'de silahlı kavgada 2 kişi öldü bir kişi yaralandı. Yaşanan olayla ilgili detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerinden canlı yayında aktardı.

İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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