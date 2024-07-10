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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 16:14
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler geçici süreliğine aslıya alındı.
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