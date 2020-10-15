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İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler! Metrelerce zıpladılar
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.