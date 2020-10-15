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İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler! Metrelerce zıpladılar

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Giriş: 15.10.2020 09:47
Güncelleme:15.10.2020 10:18
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.

Son dakika: İstanbul Boğazında eşsiz görüntüler! Metrelerce zıpladılar SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER! METRELERCE ZIPLADILAR

Eşsiz görüntüler
Eşsiz görüntüler
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