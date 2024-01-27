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İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!

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Giriş: 27.01.2024 23:34
Güncelleme:27.01.2024 23:42
Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; boğazdaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
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