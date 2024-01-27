İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; boğazdaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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