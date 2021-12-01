01 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Balat’ta metruk bina çöktü 2 kişi son anda kurtuldu! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Balat’ta metruk bina çöktü 2 kişi son anda kurtuldu! O anlar kameraya yansıdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2021 19:53
Fatih Balat’ta 2 katlı metruk binanın bir kısmı yola doğru çökerken, o sırada yolda bulunan bir motosikletli ile kağıt toplayıcısı ise son anda kurtuldu. Yaşanan olayda can kaybı ve ya yaralanma olmazken, binanın yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce boşaltılan metruk binada geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Yanan bina bu gün saat 17.30 sıralarında ikinci katı bir anda yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde güvenlik amacıyla şeritlerle kapatıldı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLİ VE KAĞIT TOPLAYICI SON ANDA KURTULDU
Binanın yıkılmadan önce bir motosikletli binanın önüne gelerek bir süre beklerken, kağıt toplayıcı ise olacaklardan habersiz binaya doğru yürümeye devam etti. Motosikletli hareket ettikten sonra kısa bir süre sonra bina yola doğru yıkıldı. Motosikletli saniyelerle hayatta kalırken, kağıt toplayıcı ise aniden durarak binanın altında kalmaktan kurtuldu. O sırada cadde üzerinden kimsenin geçmemesi olası bir felaketi önledi. Yaşanan olayda can kaybı ve ya yaralanma olmadı.

"ÇOK KORKTUK HALA TİTRİYORUZ KORKUDAN"
Olay esnasında karşı binanın girişinde oturan Sema Güzeloğlu, "Olay sırasında kahve içiyorduk, birden gelen ses ile dışarı çıktık. Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk daha önce aynı bina yanmıştı şimdi de yıkıldı. Çok korktuk Allah'tan can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 3 ay önce bina boşaltılmıştı ve 3 hafta öncede bina yanmıştı. Çok korktuk hala titriyoruz korkudan hepimize geçmiş olsun. İçeride kimsenin olmadığını temenni ediyoruz. Evin içerisinde kimse yaşamıyordu. Kapıda olduğumu düşünmek bile istemiyorum" dedi.

BİNANIN YIKILMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Binanın yıkılma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin bir süre bekleyip hareket ettiği kağıt toplayıcının ise binaya doğru yürüdüğü sırada binanın yıkıldığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metrobüs arıza yaptı uzun kuyruklar oluştu
Metrobüs arıza yaptı uzun kuyruklar oluştu
Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Otomobille gelip terör estirdiler! Sokak ortasında silahlı çatışma
Otomobille gelip terör estirdiler! Sokak ortasında silahlı çatışma
İstanbul’da bina çöktü
İstanbul'da bina çöktü
İstanbul’da korku dolu anlar!
İstanbul'da korku dolu anlar!
Kıyafetleriyle dikkat çeken hırsızlar!
Kıyafetleriyle dikkat çeken hırsızlar!
Çifte cinayetin sırrı çözüldü
Çifte cinayetin sırrı çözüldü
Yozgat’ta bir aylık bebeğini vahşice katletti!
Yozgat'ta bir aylık bebeğini vahşice katletti!
1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü!
1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü!
Yozgat’ta bir bebek yakıldı haberi iddiası mi?
Yozgat’ta bir bebek yakıldı haberi iddiası mi?
Ümraniye’de korkutan yangın
Ümraniye'de korkutan yangın
Asansörde dehşet! Komşusu içerisindeyken...
Asansörde dehşet! Komşusu içerisindeyken...
Daha Fazla Video Göster