İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binada çökme riski! A Haber bölgede

İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi. Bölgede güvenlik çemberine alındı. Lazer ölçümü devam ediyor. İlk belirlemelere göre 3 cm kayma olduğu belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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