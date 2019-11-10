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10.11.2019

İstanbul Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine daldı! Korku dolu anlar...

İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi.

Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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