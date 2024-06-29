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İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 15:06
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yayaların arasına daldı. Direk de çarpmanın etkisiyle yayaların üzerine devrilirken, olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.
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