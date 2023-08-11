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İstanbul Arnavutköy'de sanayi bölgesinde yangın

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 08:48
İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir cam üretim tesisinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sanayi bölgesinde yangın
Sanayi bölgesinde yangın
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