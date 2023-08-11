İstanbul Arnavutköy'de sanayi bölgesinde yangın

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir cam üretim tesisinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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