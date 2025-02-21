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İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol var mı? Bakanlık duyurdu: Herhangi bir aksama yoktur

İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol var mı? Bakanlık duyurdu: Herhangi bir aksama yoktur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 20:48
Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini artırmış maddi hasarlı kaza meydana gelmişti. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "Ankara-İstanbul Devlet Yolu'nun Bolu Dağı Geçişinde bir tırın makas atması trafik güvenliği nedeniyle 15 dakika kapalı kalan Bolu Dağı geçişinde trafikte herhangi bir aksama yoktur. Söz konusu aksın yanı sıra İstanbul ili genelinde ve İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.
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İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol var mı? Bakanlık duyurdu: Herhangi bir aksama yoktur
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