İsrailli 9 askerden Gazzeli esire cinsel işkence! İsrailliler tecavüzcülere sahip çıktı

İsrail'de gazzeli bir esire tecavüz eden dokuz askerin yargılanmasıyla kriz patlak verdi. İnanması güç ama aşırı sağ partililer o askerlere destek vermek için gösteri düzenledi. O da yetmedi; kalabalık mahkemeyi bastı, aralarında bir milletvekili bile vardı.

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