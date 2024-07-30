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İsrailli 9 askerden Gazzeli esire cinsel işkence! İsrailliler tecavüzcülere sahip çıktı

İsrailli 9 askerden Gazzeli esire cinsel işkence! İsrailliler tecavüzcülere sahip çıktı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 30.07.2024 10:24
İsrail'de gazzeli bir esire tecavüz eden dokuz askerin yargılanmasıyla kriz patlak verdi. İnanması güç ama aşırı sağ partililer o askerlere destek vermek için gösteri düzenledi. O da yetmedi; kalabalık mahkemeyi bastı, aralarında bir milletvekili bile vardı.
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