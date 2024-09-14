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İsrail’in katlettiği Ayşenur Didim’de toprağa verilecek!

İsrail’in katlettiği Ayşenur Didim’de toprağa verilecek!

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 12:23
İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. A Haber muhabiri Sefer Ayçe cenaze namazının kılınacağı camiden gelişmeleri aktardı.
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