İsrail’den Gazze’de hastaneye alçak saldırı: 15 ölü, 4’ü gazeteci

İsrail, Gazze’de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısında 4’ü gazeteci olmak üzere 15 kişi yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının önce hastanenin dördüncü katına yapıldığını, ardından yaralıları ve cenazeleri almak isteyen ambulans ekiplerinin hedef alındığını açıkladı. İsrail güçlerinin art arda gerçekleştirdiği saldırılar bölgede korku ve panik yarattı. 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62 bini aştı. Yaralı sayısı ise 157 bini buldu. Gazze’de sağlık altyapısı çökmenin eşiğinde. Uluslararası kamuoyu ise İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarını “savaş suçu” olarak nitelendiriyor.

