25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İsrail’den Gazze’de hastaneye alçak saldırı: 15 ölü, 4’ü gazeteci
İsrail’den Gazze’de hastaneye alçak saldırı: 15 ölü, 4’ü gazeteci

İsrail’den Gazze’de hastaneye alçak saldırı: 15 ölü, 4’ü gazeteci

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 12:08
İsrail, Gazze’de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısında 4’ü gazeteci olmak üzere 15 kişi yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının önce hastanenin dördüncü katına yapıldığını, ardından yaralıları ve cenazeleri almak isteyen ambulans ekiplerinin hedef alındığını açıkladı. İsrail güçlerinin art arda gerçekleştirdiği saldırılar bölgede korku ve panik yarattı. 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62 bini aştı. Yaralı sayısı ise 157 bini buldu. Gazze’de sağlık altyapısı çökmenin eşiğinde. Uluslararası kamuoyu ise İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarını “savaş suçu” olarak nitelendiriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Gazze’de hastaneye alçak saldırı: 15 ölü, 4’ü gazeteci
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Elazığ’da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi
TCG Kınalıada’dan Bingazi’ye liman ziyareti
TCG Kınalıada'dan Bingazi'ye liman ziyareti
İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor
İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor
Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi
Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi
Samsun’da trafikte tehlikeli yarış!
Samsun'da trafikte tehlikeli yarış!
İhalesi yapılamayan 2 su sporları işletmesi kapatıldı
İhalesi yapılamayan 2 su sporları işletmesi kapatıldı
Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Restoran bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Yakutiye’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki
Emniyet şeridini kullanan sürücülere videolu tepki
Genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi
Genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi
Otluk alanda ateş yakan şahıslara tutuklama talebi
Otluk alanda ateş yakan şahıslara tutuklama talebi
Daha Fazla Video Göster