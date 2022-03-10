Isparta'da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Isparta’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR, yedi araca çarptı. Kaza sonucunda 11 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi. Annesi feci şekilde can veren adamın sinir krizi geçirdiği görülürken, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan Barış Aslan facia anlarını ''TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Çarpışma anı deprem gibi oldu. TIR herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik’’ sözleriyle anlattı.

Isparta'da kontrolden çıkan tır, yedi araca çarptı. Feci kazada içlerinde çocuklarında oduğu 11 kişi yaralanırken 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Kazada annesi ölen acılı adam sinir krizi geçirdi.

7 ARACA ÇARPTI

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir'in hakimiyetindeki 07 MPA 02 plakalı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 06 AEV 158, 34 DYB 937, 35 EA 8555, 32 K 5232, 34 ME 060 ve 03 LS 250 plakalı 7 araca çarptı.

4'Ü ÇOCUK 11 AĞIR YARALI

Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi ağır yaralandı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen S.Y. idaresindeki 03 LS 250 plakalı siyah aracın içindeki karı kocadan sürücü S. Y. yaralanırken eşi E. Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları enkaza dönmüş araçların içinden çıkararak ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı.

"BÜTÜN ARABALARI EZMEYE BAŞLADI"

Kazada şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan 34 DYB 937 plakalı beyaz ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki kazazede Barış Aslan ise o anları anlattı, ''Biz kırmızı ışıklarda 6-7 araç duruyorduk, artık tır şoförü uyudu mu ne yaptı bilmiyoruz. Tır önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Allah rahmet eylesin o esnada bir kadın orada öldü, siyah arabada bir tane çocuk da ağır yaralandı.

"DEPREM GİBİ OLDU"

Beni de hafif yaralı olarak Allah kurtardı, Allah korudu. Çarpışma anı deprem gibi oldu herkes öyle hissetti.

"KAÇACAK BİR YER DE YOK EZMESİNİ BEKLEDİK''

Bir anda tır araya birden girince herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik'' diye konuştu.

ANNESİNİ O HALDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyar duymaz olay yerine sonradan gelen hayatını kaybeden kadının oğlu ise annesini cansız halde yatarken görünce sinir krizi geçirerek ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza yerindeki incelemelerin ardından ekipler hayatını kaybeden kadını cenaze aracına yükleyerek hastane morguna kaldırdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza yerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.