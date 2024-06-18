18 Haziran 2024, Salı
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İspanya'da köpek balığı alarmı! Plajlar kapatıldı
İspanya'da turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerden olan Kanarya Adaları'nda köpek balığı görülmesi üzerine bölgedeki plajlar kapatıldı. İspanyol polisi köpek balığının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.