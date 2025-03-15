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İslam alimi ve bilim adamı Yahya Efendi! Bıraktığı miras nedir?

İslam alimi ve bilim adamı Yahya Efendi! Bıraktığı miras nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 13:59
İstanbul'un tarihi camilerinden olan Yahya Efendi Camii sadece bulunduğu konumuyla değil aynı zamanda manevi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Peki bu caminin ismini aldığı Yahya Efendi kimdir? Hayat hikayesi ve bıraktığı miras nedir? Bu soruların yanıtlarını Yahya Efendi Camii imam hatibi Bekir Çetintaş A Haber’e anlattı.
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İslam alimi ve bilim adamı Yahya Efendi! Bıraktığı miras nedir?
İslam alimi ve bilim adamı Yahya Efendi!
İslam alimi ve bilim adamı Yahya Efendi!
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