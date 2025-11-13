13 Kasım 2025, Perşembe

İslahiye'nin kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

İslahiye’nin kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 17:34
Gaziantep’in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı. Kaymakamlık binası avlusunda gerçekleştirilen kutlama programı protokolün çelenk sunması ile başladı. Kutlamalar ilk defa helikopter gösterisi ile başladı. Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu’nun koordine ettiği gösteride 2 adet yerli üretim ATAK helikopter ve 1 adet Sikorsky helikopter ile tören alanından geçerek halkı heyecanlandırdı.
