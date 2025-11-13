İslahiye’nin kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı. Kaymakamlık binası avlusunda gerçekleştirilen kutlama programı protokolün çelenk sunması ile başladı. Kutlamalar ilk defa helikopter gösterisi ile başladı. Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu’nun koordine ettiği gösteride 2 adet yerli üretim ATAK helikopter ve 1 adet Sikorsky helikopter ile tören alanından geçerek halkı heyecanlandırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN