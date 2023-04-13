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İslahiye'deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi: Bakan Kurum'dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2023 12:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ve bir yıl sonra vatandaşlara teslim edeceklerini ifade etti.
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