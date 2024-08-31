İŞKUR'dan istihdama destek programı! Uyum programına kimler başvurabilir?

İŞKUR, istihdamı desteklemek için yeni bir programı devreye alıyor. Katılımcılar, aldıkları eğitimle, haftanın üç günü kamuda çalışma imkanı bulacak. İşte yeni programın ayrıntıları…

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