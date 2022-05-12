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İSKİ’ye patlak boru tepkisi! 5 saat boyunca akan suyu neden kesemedi?

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 10:38
İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su 5 saat sonra kesilebildi. Bu nedenle birçok ilçeye su verilemedi. Peki duruma neden bu kadar geç müdahale edildi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. İBB Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İSKİ borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı İSKİ BORUSU PATLADI! SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

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İSKİ’ye patlak boru tepkisi
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