12 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İSKİ’ye patlak boru tepkisi! 5 saat boyunca akan suyu neden kesemedi?
İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su 5 saat sonra kesilebildi. Bu nedenle birçok ilçeye su verilemedi. Peki duruma neden bu kadar geç müdahale edildi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. İBB Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.