İSKİ’ye patlak boru tepkisi! 5 saat boyunca akan suyu neden kesemedi?

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su 5 saat sonra kesilebildi. Bu nedenle birçok ilçeye su verilemedi. Peki duruma neden bu kadar geç müdahale edildi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. İBB Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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