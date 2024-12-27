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İskenderun’a yeni proje! Deprem bölgesi ayağa kalkıyor

İskenderun'a yeni proje! Deprem bölgesi ayağa kalkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 10:11
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda İskenderun Sahil Projesi'nin başlatılacağı duyurulurken, Bakan Kurum "İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, 27- 28 Aralık'ta Hatay'ı ziyaret edecek. İskenderun Sahili'ndeki yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı çalışmalarını başlatacak. Proje kapsamında, 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

ŞANTİYE ZİYARETLERİ DE YAPILACAK
Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun'daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

İskenderun Sahil Projesi'nden görüntü (A Haber arşiv)

DEPREMDE ÇÖKEN SAHİLDE DÜZENLEME
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Sahili'nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum'un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 'İskenderun Sahil Projesi' hazırlandı.

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İskenderun’a yeni proje! Deprem bölgesi ayağa kalkıyor
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