İşkenceyle öldürülen kadının cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının elleri ve ayakları iple bağlanıp ardından işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan koca ve diğer üç şüpheli adliyeye sevk edildi. İşkenceyi tek koluyla tek başına yaptığını savunan koca, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.