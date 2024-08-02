02 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İşkenceyle öldürülen kadının cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi
Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının elleri ve ayakları iple bağlanıp ardından işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan koca ve diğer üç şüpheli adliyeye sevk edildi. İşkenceyi tek koluyla tek başına yaptığını savunan koca, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.