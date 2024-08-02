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İşkenceyle öldürülen kadının cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

İşkenceyle öldürülen kadının cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

İHA
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Giriş: 02.08.2024 12:45
Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının elleri ve ayakları iple bağlanıp ardından işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan koca ve diğer üç şüpheli adliyeye sevk edildi. İşkenceyi tek koluyla tek başına yaptığını savunan koca, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.
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