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Işığın buz kristalleriyle buluştuğu o an! "Ay halkası" işte böyle ortaya çıkıyor

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Giriş: 31.01.2021 14:18
Güncelleme:31.01.2021 16:13
Kanadalı bir dağcı kamp yaptığı alanda ayın o etkileyici anını bir anda gökyüzünde görüyor ve kamerasının kayıt cihazına basıyor. Işığın buz kristalleriyle dansı işte o anda kayda geçiyor.

Kanadalı bir dağcı kamp yaptığı alanda ayın o etkileyici anını bir anda gökyüzünde görüyor ve kamerasının kayıt cihazına basıyor. Işığın buz kristalleriyle dansı işte o anda kayda geçiyor.

Büyük kar yağışından hemen önce ortaya çıkan o an etkileyici ay halkası. Işık havadaki milyonlarca buz kristalinden kırılıyor ve büyük kar yağışından önce ortaya çıkıyor.

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