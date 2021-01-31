Işığın buz kristalleriyle buluştuğu o an! "Ay halkası" işte böyle ortaya çıkıyor

Kanadalı bir dağcı kamp yaptığı alanda ayın o etkileyici anını bir anda gökyüzünde görüyor ve kamerasının kayıt cihazına basıyor. Işığın buz kristalleriyle dansı işte o anda kayda geçiyor.

Kanadalı bir dağcı kamp yaptığı alanda ayın o etkileyici anını bir anda gökyüzünde görüyor ve kamerasının kayıt cihazına basıyor. Işığın buz kristalleriyle dansı işte o anda kayda geçiyor.

Büyük kar yağışından hemen önce ortaya çıkan o an etkileyici ay halkası. Işık havadaki milyonlarca buz kristalinden kırılıyor ve büyük kar yağışından önce ortaya çıkıyor.