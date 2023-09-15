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İşe ve okula gitmek için zorlu "Ulaşım maratonu"

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Giriş: 15.09.2023 19:26
Toplu taşıma araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı kentlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul geliyor. Sabah işe ve okula gitmek için minibüs kullananların yaşadığı zorluklara ve görüntülenen manzaralara gelin yakından bakalım.
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