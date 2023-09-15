15 Eylül 2023, Cuma
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İşe ve okula gitmek için zorlu "Ulaşım maratonu"
Toplu taşıma araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı kentlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul geliyor. Sabah işe ve okula gitmek için minibüs kullananların yaşadığı zorluklara ve görüntülenen manzaralara gelin yakından bakalım.