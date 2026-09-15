Bakan Gürlek duyurdu: Fiyat manipülasyonu operasyonu! 41 firma yöneticisine gözaltı kararı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların sofrasını doğrudan etkileyen fiyat hareketlerine ilişkin ülke çapında başlatılan operasyonun ayrıntılarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "tarladan markete fiyat yolculuğu" incelenirken, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı operasyonun detaylarını canlı yayında değerlendirildi.