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İş ilanı gibi kiralık ev ilanı! Maaş bordrosu isteyen bile var

İş ilanı gibi kiralık ev ilanı! Maaş bordrosu isteyen bile var

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 10:18
İş ilanlarında görmeye alışık olduğumuz nitelikler şimdi kiralık ev ilanlarında karşımıza çıkmaya başladı. Bazı ev sahipleri; nüfus kayıt örneğinden sabıka kaydına hatta maaş bordrosuna kadar birçok belge istiyor. Hatta kiracısının mesleğini de kendileri seçiyor.
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