İş ilanı gibi kiralık ev ilanı! Maaş bordrosu isteyen bile var

İş ilanlarında görmeye alışık olduğumuz nitelikler şimdi kiralık ev ilanlarında karşımıza çıkmaya başladı. Bazı ev sahipleri; nüfus kayıt örneğinden sabıka kaydına hatta maaş bordrosuna kadar birçok belge istiyor. Hatta kiracısının mesleğini de kendileri seçiyor.

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