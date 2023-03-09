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İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı! Katil bakın kim çıktı

DHA
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Giriş: 09.03.2023 14:03
Galatasaray kongre üyesi Tekin Uğurlu 8 Ocak 2018 günü kayboldu. 5 yıl sonra Uğurlu'nun İstanbul’un Pendik ilçesinde cesedine ait kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Başka bir soruşturmada ifade veren Mustafa Macit’in Uğurlu’nun cesedinin yerini söylemesiyle korkunç cinayetin perde arkası aralandı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!
Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!
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