13 Haziran 2024, Perşembe
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Irak’ta büyük patlama! Erbil'de bir akaryakıt tesisinde yangın çıktı!
Irak - Koya yolu üzerindeki tesisten önce patlama sesi duyuldu; ardından alevler yükseldi. Yangın hızla büyüdü. Alevler gökyüzüne uzandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O noktada yakıt ve zift depoları bulunuyor. İtfaiye yangının çevreye sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. Çok sayıda çalışanın bulunduğu tesiste, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.