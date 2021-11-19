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İphone'lu dilenci ‘pes’ dedirtti! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 19.11.2021 15:48
Güncelleme:19.11.2021 15:51
İstanbul Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadının, lüks telefonu görenleri şaşkına çevirdi. Dilencinin şalının altından gizli gizli iphone marka cep telefonuna baktığı anları bir vatandaş saniye saniye kaydetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, hayrete düşürdü.

"ALIN SİZE DİLENCİ"

Dilencinin elinde son model bir iphone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iphone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı. Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.

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