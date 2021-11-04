İntihara teşebbüs eden şahıs kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine taş attı

Bilecik'te eşiyle tartışan bir kişi 6 katlı inşaat halindeki bir apartmanın son katına elindeki ekmek bıçağı ile çıktı. Kendine bıçakla zarar veren şahıs itfaiye ekiplerinin üzerine parke taşı attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde Bahtiyar D. isimli şahıs 6 katlı inşaat halindeki bir apartmanın son katına elindeki ekmek bıçağıyla çıkarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Ailevi sorunları olan şahıs kendisinin ikna etmeye çalışan polislere "Getirin eşim ve çocukları gideyim" dedi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin aşağıda olası bir intihara karşı branda açması sırasında Bahtiyar D. çıktığı yerden aşağıya parke taşı atmaya başladı. İtfaiye ekipleri atılan taşlardan kaçarak binanın altına sığındı. Geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde intihardan vazgeçirilmek istenen şahısın elindeki bıçakla kendisine de zarar verirken, yaklaşık 1 saatlik uğraşlar sonunda intihardan vazgeçirildi. Bahtiyar D. polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Öte yandan Bahtiyar D. rahat tavırları, bir ayağını aşağı saldırması ve devamlı sigara içmesi gözlerden kaçmadı.