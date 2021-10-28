İntihar etmek üzere çıktığı çatıdan atlayacağı anca jandarma son anda yakaladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde eşiyle ilgili sorunlarından dolayı intihar etmek için 4 katlı inşaatın çatısına çıkan genç kadın, atlamak üzereyken bir jandarma personelinin çevikliği sayesinde son anda kurtarıldı.

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Olay, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşiyle ilgili sorunlar olduğu iddia edilen 20 yaşındaki N.Ç. isimli kadın, inşaat halinde olan bir binanın 4. katındaki çatıya çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açarken, jandarma ekipleri ise kadının bulunduğu çatı katına çıktı. Burada ekipler bir süre kadını ikna etmek için çaba sarf etmeye çalışırken, Uzman Jandarma Yunus Gökçe ise uygun bir zamanı kolladı. Ekiplerin ikna çabaları sürdüğü sırada Gökçe, büyük bir cesaret göstererek kadını atlamak üzereyken yakaladı. Çığlıklar atarak son anda yakalanan kadın sinir krizi geçirirken, sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Hayata yeniden tutunan genç kadın, daha sonra Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kontrol amacıyla sevk edildi.