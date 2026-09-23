Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi: CHP kalesinde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi!

İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi dört turun ardından sonuçlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan karşısında 5 oy alarak başkan vekili seçildi. İlk turda Türkyılmaz 5, Ekşiyan 4 oy alırken, ikinci turda bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Türkyılmaz 5 oy alırken Ekşiyan oy alamadı. A Haber muhabiri Kübra Tepecik, seçim sürecindeki gelişmeleri ve salonda yaşananları aktardı.