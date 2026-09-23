BM Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası: Yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamındaki diplomasi trafiği yoğun şekilde devam ediyor. BM Genel Kurulu'nda 16'ncı kez dünya liderlerine hitap eden Başkan Erdoğan, Türkevi ve BM Genel Merkezi'nde birçok liderle kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın temaslarında Gazze, Filistin, Kıbrıs meselesi, İran, Ukrayna savaşı, küresel krizler ve ikili ilişkiler ele alındı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı, ABD'den detayları aktardı.