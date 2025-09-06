İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı! Çocuklar neden çetelerin hedefinde?

Suç çeteleri sosyal medya üzerinden çocukları ağlarına düşürüyor. Peki neden çocuklar? Cezai ehliyetleri bir yetişkine göre yok denecek az. Ahmet Minguzzi cinayetiyle gündeme gelmişti aslında konu. Yeni bir düzenlemeye de kapı aralandı bu süreçte. Hazırlanan düzenleme hayata geçtiğinde artık suç işleyen çocuklar da yetişkinler gibi ceza alacak. Ve hatta anne babalar da...

