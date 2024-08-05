05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Instagram açılacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Instagram'ın kapatılmasına ilişkin henüz arzu edilen iş birliğinin tesis edilemediğini vurgularken "Dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan Instagram'ın Filistinlilerin fotoğraflarına bile tahammül edemediğine de belirtti. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değinen Erdoğan, batı ülkelerinin de suç ortağı olduğunu söyledi. İşte detaylar...