05 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Instagram açılacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik

Instagram açılacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2024 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Instagram'ın kapatılmasına ilişkin henüz arzu edilen iş birliğinin tesis edilemediğini vurgularken "Dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan Instagram'ın Filistinlilerin fotoğraflarına bile tahammül edemediğine de belirtti. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değinen Erdoğan, batı ülkelerinin de suç ortağı olduğunu söyledi. İşte detaylar...
İstanbul’un göbeğinde trafiği felç eden olay
İstanbul'un göbeğinde trafiği felç eden olay
Feci kaza! Şarampole uçtu 100 metre sürüklendi
Feci kaza! Şarampole uçtu 100 metre sürüklendi
Instagram açılacak mı? Erdoğan’dan net mesaj
Instagram açılacak mı? Erdoğan'dan net mesaj
İstanbul’a sağanak yağış geliyor
İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Kaçkar Dağları’nda kar üzerinde doğa yürüyüşü
Kaçkar Dağları'nda kar üzerinde doğa yürüyüşü
Çaycıdan insanlık ölmemiş dedirten davranış
Çaycıdan "insanlık ölmemiş" dedirten davranış
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Aç kalan kurt ağıla girdi, 2 koyun telef oldu
Aç kalan kurt ağıla girdi, 2 koyun telef oldu
Azner balında rekolte beklentisi ne?
Azner balında rekolte beklentisi ne?
Fındıkta file sistemi yaygınlaşıyor
Fındıkta file sistemi yaygınlaşıyor
Kemaliye evlerinin mimari özellikleri
Kemaliye evlerinin mimari özellikleri
İstanbul’un köylerinde yaşam
İstanbul'un köylerinde yaşam
Daha Fazla Video Göster