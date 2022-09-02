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İnsanlığın kıyıya vurduğu kare! Aylan Kurdi'nin ölümünün üstünden 7 yıl geçti

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Giriş: 02.09.2022 12:16
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş aileleri parçaladı. Binlerce insan ülkelerini terk edip yollara düştü. 2 Eylül 2015'te Muğla'nın Bodrum ilçesinden 3 yaşındaki Aylan Kurdi ve ailesi de denize açıldı. Botun batmasıyla Aylan'ın cansız bedeni insanlığın kıyıya vurduğu kıyıda bulundu. Bundan 7 yıl önceki görüntü hala hafızalarda yerini koruyor.
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İnsanlığın kıyıya vurduğu kare
İnsanlığın kıyıya vurduğu kare
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